انخفاض أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 189.57 ريال

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد، بشكل ملحوظ في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49 ريال، 43.33 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات)، بينما سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).