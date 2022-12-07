انخفاض أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 187.15 ريال

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المملكة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 187.15 ريال 49.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.41 ريال، 42.78 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.88 ريال، 57.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 196.06 ريال، 52.28 دولار.

بينما سجل سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6641 ريالًا، ما يعادل (1771 دولاراً)، وسعر أونصة الذهب في السعودية للشراء نحو 6645 ريالاً، ما يعادل (1772 دولاراً).

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21 نحو 1793 ريالاً، ما يعادل (478 دولاراً)، والجنيه الذهب عيار 22 نحو 1878 ريالاً، ما يعادل (501 دولار)، والجنيه الذهب في السعودية عيار 24 نحو 2049 ريالاً، ما يعادل (546 دولاراً).