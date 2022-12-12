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عيار 24 يسجل 215.45 ريال

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام

2022-12-12 الساعة 8:27
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 188.52 ريال 50.27 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.59 ريال، 43.09 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.45 ريال، 57.45 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.50 ريال، 52.67 دولار.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,819.91) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,906.58) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,079.90) ريال.

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,126.61) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,227.23) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,424.12) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,984.48) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,925.63) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (218,172.97) ريال.

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