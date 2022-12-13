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عيار 24 بـ 215.09 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام

2022-12-13 الساعة 8:44
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر ( الأكثر تداولا في المملكة) 188.20 ريال 50.19 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.32 ريال، 43.02 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.09 ريال، 57.36 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.16 ريال، 52.58 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,808.77) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,894.91) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,067.17) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,119.72) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,213.59) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,397.04) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,917.24) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,791.41) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (216,837.47) ريال.

 

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