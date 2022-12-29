انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً في تعاملاتها الصباحية مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

سعر خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتا أو 0.5%، إلى 82.84 دولار للبرميل.

وهبط الخام الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

الفائدة الأمريكية

وتأثرت أسواق النفط أيضا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.