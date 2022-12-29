Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82 دولاراً للبرميل

2022-12-29 الساعة 10:24
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً في تعاملاتها الصباحية مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

سعر خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتا أو 0.5%، إلى 82.84 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
Img

تنبيه من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين والمقيمين

Img

آلية استحقاق دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة

وهبط الخام الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

الفائدة الأمريكية

وتأثرت أسواق النفط أيضا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري
كأس العالم

لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري

كأس العالم
ميسي يشاهد فرحة عائلته بتسجيل أولى أهدافه
حصاد اليوم

ميسي يشاهد فرحة عائلته بتسجيل أولى أهدافه

حصاد اليوم
بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من...
السعودية اليوم

بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من...

السعودية اليوم
إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق...
حصاد اليوم

إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق...

حصاد اليوم
حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند جرت...
حصاد اليوم

حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند جرت...

حصاد اليوم
الجوازات تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر...

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر
آخر الاخبار

موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر

آخر الاخبار
الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر...
الرياضة

الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر...

الرياضة