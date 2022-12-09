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بسبب انخفاض درجات الحرارة

انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا

2022-12-09 الساعة 11:44
انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا
المواطن- فريق التحرير

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انخفضت احتياطات الغاز في أوروبا بعد أن أجبرت درجات الحرارة المنخفضة مشغلي البنية التحتية على سحب كميات بشكل كبير من مخازن الوقود.

وبحسب وكالة سبوتنك، انخفضت احتياطات الغاز في مرافق التخزين في أوروبا إلى أقل من 90%، وتحديدًا وصلت إلى 89,93% وذلك في يوم واحد.

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انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا

دلالة انخفاض الغاز بمخازن أوروبا

ويشير هذا الخفض إلى وتيرة السحب الكبيرة من المخازن خلال اليوم الماضي، وجاء في بلجيكا بمعدل 1,49 نقطة مئوية، وفرنسا بـ 0,87 نقطة مئوية وسلوفاكيا 0,78 نقطة مئوية.

نمو واردات الغاز 

وفي الوقت ذاته، كتب محللون من شركة Rystad Energy أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سجلت نموًا قياسيًا في نوفمبر الماضي، أي في وقت زيادة الطلب في فصل الشتاء.

وأشارت التقارير إلى أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا استوردت حوالي نصف الكمية.

وقال التقرير: تستمر درجات الحرارة في أوروبا في الانخفاض في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، مما أسفر عن رفع سحب الغاز من مرافق التخزين إلى حوالي 470 مليون متر مكعب في اليوم.

انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا

وتابع: وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال نموًا قياسيًا شهريًا بلغ 11,4 مليون طن في نوفمبر.

وأضاف: بسبب أن درجة الحرارة ستواصل انخفاضها في الأسبوع الجاري، نتوقع أن سحب الغاز من المخازن سيتراوح بين 300 و500 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم دعم سوق الغاز بالأحجام الكبيرة من واردات الغاز الطبيعي المساء وواردات الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز من النرويج والواردات المستقرة من إفريقيا وأذربيجان.

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