Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل سعر 217.86 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

2022-12-29 الساعة 8:33
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.63 ريال، 50.83 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.40 ريال، 43.57 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

تقارير .. رئيس النصر في إسبانيا لحسم صفقة رونالدو

Img

وظائف في وزارة الصحة لحملة الدبلوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.86 ريال، 58.10 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.71 ريال، 53.26 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,832.07) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,919.31) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,093.79) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,134.14) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,242.10) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,453.67) ريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري
كأس العالم

لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري

كأس العالم
ميسي يشاهد فرحة عائلته بتسجيل أولى أهدافه
حصاد اليوم

ميسي يشاهد فرحة عائلته بتسجيل أولى أهدافه

حصاد اليوم
بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من...
السعودية اليوم

بطاقة موسم الرياض لكبار السن تُمكنهم من...

السعودية اليوم
إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق...
حصاد اليوم

إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق...

حصاد اليوم
حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند جرت...
حصاد اليوم

حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند جرت...

حصاد اليوم
الجوازات تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر...

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر
آخر الاخبار

موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر

آخر الاخبار
الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر...
الرياضة

الماركا : كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر...

الرياضة