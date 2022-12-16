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انخفاض ملموس في درجات الحرارة واستمرار الأمطار الرعدية

2022-12-16 الساعة 11:09
انخفاض ملموس في درجات الحرارة واستمرار الأمطار الرعدية
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول امطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ويصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ومن متر الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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