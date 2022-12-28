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تهدد مكانة باريس وسيادتها في مجال الطاقة 

اندلاع أزمة بين فرنسا وألمانيا بسبب اتفاقية الغاز

2022-12-28 الساعة 4:29
اندلاع أزمة بين فرنسا وألمانيا بسبب اتفاقية الغاز
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال النائب وعضو الجمعية الوطنية الفرنسية، جان فيليب تانغي، في خطاب لوزيرة الطاقة في بلاده، أغنيس بانييه روناتشيت، إن اتفاقية الغاز الجديدة التي أبرمتها فرنسا وألمانيا غير مواتية لباريس.

وطالب بأن تكون اتفاقية الطاقة غير المسبوقة شفافة بقدر الإمكان، واصفًا الاتفاق الحالي بأنه يُفقد فرنسا لسيادتها في مجال الطاقة.

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اندلاع أزمة بين فرنسا وألمانيا بسبب اتفاقية الغاز

اتفاقية مثيرة للجدل

وكانت فرنسا وألمانيا أبرمتا اتفاقية، في أكتوبر الماضي، أثارت الكثير من الجدل، لا سيما في باريس، وهي تنص على التضامن في قطاع الطاقة، ومن المفترض أنها تهدف إلى تعويض انخفاض الإمدادات من روسيا لكلا البلدين.

بموجب تلك الاتفاقية، تتعهد فرنسا بتزويد ألمانيا بكمية من الغاز تتراوح بين 31 و100 جيجاوات/ ساعة يوميًا، وفي المقابل، ستوفر برلين الكهرباء لباريس.

وتكمن المشكلة في أمرين، الأول أن فرنسا ستضطر لبيع الغاز، الذي اشترته من الولايات المتحدة بسعر مرتفع للغاية، إلى ألمانيا، مما ينبئ بخسارة لا بأس بها للدولة الأوروبية.

الأمر الثاني هو أن برلين لم تلتزم بجانبها من الاتفاق حتى الآن، وهو ما أثار تذمرًا واسعًا في باريس.

وفي رسالة إلى الوزيرة، أعرب النائب عن قلقه قائلًا: عززت هذه الإجراءات ربط الغاز مع نهر الراين، لكن برلين لم تلتزم رسميًا بتعويض أي نقص في إمدادات الكهرباء لفرنسا، وسيتعين على نظام الغاز لدينا أن يتحمل شتاء قاسيًا، ويجب أن تعتمد فرنسا على الإدارة الحكيمة للغاز والاحتياطيات الموجودة تحت تصرفها.

تحديد سقف سعر النفط الروسي

ويأتي ذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد الحد الأقصى لسعر الصرف للغاز الروسي، الأسبوع الماضي، عند 60 دولارًا للبرميل مع فرض عقوبات على ناقلات النفط الروسية بحرًا.

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تلك القرارات بمرسوم ينص على عدم بيع النفط للدول التي تتعامل بسقف الأسعار.

اندلاع أزمة بين فرنسا وألمانيا بسبب اتفاقية الغاز

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