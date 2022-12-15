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باستخدام النصوص والرموز التعبيرية

انستجرام يمنح مستخدميه ميزة الملاحظات

2022-12-15 الساعة 5:33
انستجرام يمنح مستخدميه ميزة الملاحظات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، المهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، أن تطبيق “انستجرام” أضاف ميزة جديدة هي “الملاحظات” “notes”.

ميزة مفيدة

وأوضح الرشيد عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، طريقة استخدام هذه الميزة التي وصفها بأنها مفيدة، حيث تتيح ميزة الملاحظات للمستخدمين تحديث أصدقائهم باستخدام النصوص والرموز التعبيرية.

طريقة الاستخدام

وأشار إلى أنه عند فتح الرسائل الخاصة بالمستخدم، سيلاحظ أن أصدقاءه المتفاعل معهم، كاتبون نصوصًا فوق الصورة الخاصة بهم، والتي تعبر عن حالتهم في هذا الوقت”.

ولفت إلى أنه يمكن للمستخدم أيضًا كتابة الملاحظة الخاصة به عن طريق الضغط على صورته واختيار “الحالة التي يريدها” ثم نشرها.

وفي حال عدم الإعجاب بملاحظة شخص، يمكن الضغط على صورته بشكل مطول، واختيار إخفاء الملاحظة “Mute notes”.

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