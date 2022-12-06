انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

أكد ممثل منظمة اليونسكو لدى دول الخليج صلاح الدين زكي، أن اللغة العربية ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية والأوسع انتشارًا في العالم.

الأوسع انتشارًا

وأشار ممثل اليونسكو، خلال جلسة تحت عنوان الواقع اللغوي في المنظمات الدولية خلال مؤتمر ينظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الثلاثاء، إلى أن اللغة العربية الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يستخدمها 420 مليون نسمة من سكان الكرة الأرضية، وأن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن العالم يحتفي باليوم العالمية للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، باعتبارها أحد أركان التنوع الثقافي البشري ولغة الحضارة العربية الإسلامية والعلوم والمعرفة والآداب.

مؤتمر عالمي

وأضاف: تم اعتماد اللغة العربية في 1973 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبحت لغة رسمية في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 1983.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يومي السادس والسابع من ديسمبر بمدينة الرياض، مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية من أبرزهم الإعلامي المصري الدكتور عمرو الليثي.

أهمية المؤتمر

وأوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن المجمع بتوجيهات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء، ينشط في مسارات متنوعة وطنياً وعربياً ودولياً، ويعمل من أجل تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم خياراتها في المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي خطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته، والإشادة بالجهود والإنجازات المبذولة في هذا السياق، والبناء عليها، واستعراض حاجات المنظمات الحالية فيما يتعلق باللغة العربية؛ مواكبة لمرجعية المملكة في خدمة اللغة العربية، وتمتينًا للصلة الثقافية والعلمية واللغوية بين المنظمات العالمية والمؤسسات السعودية.

محاور المؤتمر

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة هي: الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية، والبعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك، واللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول، والترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل، ومبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية.