انطلاق أولى حلقات أغنيلك السبت لاكتشاف مواهب الصغار

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ينطلق السبت المقبل برنامج “أغنيلك” لاكتشاف المواهب الغنائية للصغار على شاشة SBC، من تقديم اليوتيوبر محمد سال والإعلامي خالد منصور.
ويأتي “أغنيلك” بطابع ترفيهي عائلي ويكتشف المواهب الغنائية بالمرحلة العمرية من 4 إلى 8 سنوات، وفي كل حلقة يتبارى 7 أطفال بأداء أغاني نجمهم المفضل وفي حضوره.
ويتضمن البرنامج خلال فقراته الترفيهية التي ترصد تفاعل الأطفال مع مطربهم المحبوب وردودهم على الأسئلة التي تُطرح عليهم، ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي كل يوم سبت على قناة SBC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستحل الفنانة وعد ضيفة على الحلقة الأولى من البرنامج.
الجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت باقة متنوعة من البرامج الترفيهية ضمن دورتها البرامجية الجديدة، بينها برنامج “هذا مكانك” الذي يستضيف هشام الهويش نخبة من نجوم الفن والمجتمع، وبرنامج “جربها” الذي يركز على رصد أهم فعاليات موسم الرياض وغيرها من فعاليات المملكة والتعريف بأبرز النشاطات الترفيهية والعائلية في قالب سريع ترفيهي سياحي.