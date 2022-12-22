Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بطابع ترفيهي عائلي

انطلاق أولى حلقات أغنيلك السبت لاكتشاف مواهب الصغار

2022-12-22 الساعة 8:59
انطلاق أولى حلقات أغنيلك السبت لاكتشاف مواهب الصغار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينطلق السبت المقبل برنامج “أغنيلك” لاكتشاف المواهب الغنائية للصغار على شاشة SBC، من تقديم اليوتيوبر محمد سال والإعلامي خالد منصور.

ويأتي “أغنيلك” بطابع ترفيهي عائلي ويكتشف المواهب الغنائية بالمرحلة العمرية من 4 إلى 8 سنوات، وفي كل حلقة يتبارى 7 أطفال بأداء أغاني نجمهم المفضل وفي حضوره.

قد يهمّك أيضاً
Img

الثلوج تلغي وتؤجل 63 رحلة جوية في موسكو

Img

الأسواق السعودية تتفوق على بورصات لندن

فقرات ترفيهية

ويتضمن البرنامج خلال فقراته الترفيهية التي ترصد تفاعل الأطفال مع مطربهم المحبوب وردودهم على الأسئلة التي تُطرح عليهم، ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي كل يوم سبت على قناة SBC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستحل الفنانة وعد ضيفة على الحلقة الأولى من البرنامج.

باقة برامج

الجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت باقة متنوعة من البرامج الترفيهية ضمن دورتها البرامجية الجديدة، بينها برنامج “هذا مكانك” الذي يستضيف هشام الهويش نخبة من نجوم الفن والمجتمع، وبرنامج “جربها” الذي يركز على رصد أهم فعاليات موسم الرياض وغيرها من فعاليات المملكة والتعريف بأبرز النشاطات الترفيهية والعائلية في قالب سريع ترفيهي سياحي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية