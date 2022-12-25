انطلاق أول انتخابات ذكية في سلطنة عُمان

بدأ الناخبون العُمانيون التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، اليوم الأحد، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، عبر تطبيق أنتخب، على الهواتف الذكية.

انطلاق التصويت

وبدأت عملية التصويت في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لتكون أول انتخابات بلدية تجرى في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم 11 يناير/كانون الثاني 2020.

ويتنافس في تلك الانتخابات 696 مرشحاً من بينهم 27 امرأة على 126 مقعداً موزعين على 11 مجلساً بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية.

المرشحون

ويتم انتخاب عضوين عن كل ولاية من ولايات السلطنة، ما يعني انتخاب 12 عضوًا في محافظة مسقط، ومثلهم في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة، تضم كل محافظة من المحافظات الثلاث 6 ولايات.

كما سيتم انتخاب 20 عضوًا في محافظة ظفار و8 في محافظة مسندم، ومثلهم في محافظة الوسطى، و6 في محافظة البريمي، ومثلهم في محافظة الظاهرة، وانتخاب 18 عضوا في محافظة الداخلية، و10 في محافظة جنوب الشرقية، و14 في محافظة شمال الشرقية ، بحسب عدد الولايات في كل محافظة. ويبلغ عدد الناخبين العُمانيين 731 ألفًا و 767 ناخبًا بينهم 347 ألفاً و965 ناخبة.

التصويت الذكي

وتجرى انتخابات المجالس البلدية، لأول مرة، عبر تطبيق أنتخب الذي أطلقته وزارة الداخلية، وصمم وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية. وتتطلب عملية التصويت توفير هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب NFC واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيدًا في السجل الانتخابي.

وتتم خطوات التصويت بعد تحميل تطبيق أنتخب المتوفر في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية لهواتف IOS والأندرويد.