انطلاق الاختبارات المؤجلة وإعلان النتائج غدًا

انطلقت اليوم الأربعاء الاختبارات المؤجلة للطلاب والطالبات ضمن اليوم الدراسي، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج يوم غد الخميس.

وأشارت وزارة التعليم، أنه تقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم غد الخميس.

إعلان النتائج

وسيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر نظام نور وتطبيق توكلنا.

ويتيح تطبيق توكلنا استعراض المؤهلات التعليمية عبر توكلنا خدمات مع إمكانية تعديلها.

يذكر أن وزارة التعليم، قد حذرت في وقت سابق، من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة.

قرار تأجيل الاختبارات

وكانت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل اختبارات يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ، وذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم في هذا الشأن.

وقالت الشهري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه قد تقرر تأجيل اختبارات يوم 29 / 4 / 1444هـ على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

التوجيه الملكي الكريم

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.