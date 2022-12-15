انطلاق الجولة الـ13 من دوري يلو الاثنين المقبل

تنطلق مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري يلو يوم الاثنين المقبل بإقامة 3 مباريات.

مباريات الجولة الـ13 بـ دوري يلو

وتنطلق مباراة القيصومة ونجران في الثالثة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة، العروبة يواجه جدة في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الفيصلي يواجه الحزم في تمام السادسة إلا 10 دقائق مساءً.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، ستقام مباريات “الخلود والقادسية في الثالثة و20 دقيقة مساءً، أحد والأخدود في تمام الرابعة إلا ثلثًا مساءً، الساحل والرياض في الخامسة والنصف مساءً”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات “الجبلين والعربي في الثالثة و25 دقيقة مساءً، العين والشعلة في تمام الرابعة إلا ثلثًا مساءً، الأهلي وهجر في تمام السادسة و25 دقيقة مساءً”.

وفي وقت سابق، وجه المدرب السعودي سلطان خميس انتقادات قوية للاعب هيثم عسيري وذلك بعد الأداء الذي ظهر به في مباراة العين اليوم في الجولة الـ11 من بطولة دوري يلو للدرجة الأولى.

وتحدث خميس لقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الأهلي والعين لم يعملوا من أجل الفوز، وإن لاحت خطورة الأهلي في الدقائق الأخيرة، كما أن تغييرات المدرب موسيماني كانت متأخرة”.

وأضاف خميس: “عسيري لاعب سريع ولكنه أحيانًا يستعمل مهاراته بطريقة عشوائية، ويراوغ وتنقطع منه الكرة. إلى متى ستستمر مجاملة عسيري في الأهلي، ومتى سيتوقف عن المهارات العشوائية؟”.

ويتواجد الأهلي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، بفارق 8 نقاط عن الأخدود المتصدر، بـ24 نقطة من 12 مباراة.