انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض

ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح
انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية الصينية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في #القمة_الخليجية_الصينية#عاجل #الرئيس_الصيني_في_السعودية
— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 9, 2022
ويحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ المتواجد بالرياض القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والقمة العربية الصينية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.