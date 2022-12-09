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انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض

2022-12-09 الساعة 2:47
انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية الصينية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ المتواجد بالرياض القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والقمة العربية الصينية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

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