انطلاق برنامج سعودي أيدول 20 ديسمبر الجاري

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق حلقات تجارب الأداء لبرنامج سعودي أيدول، لاكتشاف المواهب الغنائية ابتداء من 20 ديسمبر الجاري، كل ثلاثاء وأربعاء، وذلك بالشراكة مع مجموعة MBC.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن لجنة التحكيم تتكون من 4 فنانين؛ هم أصيل أبو بكر، وأحلام، وأصالة، وماجد المهندس.
وقال الفنان ماجد المهندس أحد أعضاء هيئة التحكيم: إن هيئة الترفيه دائمًا سباقة بدعم كل المواهب السعودية، فيما أكد الفنان أصيل أبو بكر أنه يتشرف بمشاركته مع الفنانين الكبار في برنامج سعودي أيدول.