انطلاق ثمن نهائي كأس الملك غدًا بمباراتين

تنطلق منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك موسم 2022/ 2023، مساء يوم غد الثلاثاء، بمواجهتين وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مواجهات الغد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الوحدة عند الساعة الثالثة والنصف مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ومن المقرر أن يلعب حامل لقب كأس الملك، الفيحاء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة السادسة مساء.

وتحمل مباراة الفيحاء ضد الخليج طابعًا خاصًا، بعدما نجح الفريق البرتقالي في الفوز بمواجهتهما التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

كأس الملك بأندية المحترفين

وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق منافسات كأس الملك من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على فرق دوري المحترفين فقط.

وسيحصل الفائز باللقب بموسم 2022/ 2023، على جائزة مالية تُقدر بـ10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.