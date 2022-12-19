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الفيحاء يصطدم بالخليج

انطلاق ثمن نهائي كأس الملك غدًا بمباراتين

2022-12-19 الساعة 8:02
انطلاق ثمن نهائي كأس الملك غدًا بمباراتين
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك موسم 2022/ 2023، مساء يوم غد الثلاثاء، بمواجهتين وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مواجهات الغد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الوحدة عند الساعة الثالثة والنصف مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ومن المقرر أن يلعب حامل لقب كأس الملك، الفيحاء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة السادسة مساء.

الفيحاء
لاعبو فريق الفيحاء – المصدر spl

وتحمل مباراة الفيحاء ضد الخليج طابعًا خاصًا، بعدما نجح الفريق البرتقالي في الفوز بمواجهتهما التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

كأس الملك بأندية المحترفين

وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق منافسات كأس الملك من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على فرق دوري المحترفين فقط.

وسيحصل الفائز باللقب بموسم 2022/ 2023، على جائزة مالية تُقدر بـ10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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