انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الآلية الثلاثية بين الدول الثلاث في عمان، لمناقشة الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثي المطروحة بين الدول الثلاث في العديد من المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قادة مصر والأردن والعراق في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة.

الربط الكهربائي

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في تصريحات على هامش الاجتماع، إنهم مستمرون في آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعراق، وفقًا للعربية.

وأضاف: أنجزنا الكثير من البنية القانونية للمشروعات المشتركة مع مصر والعراق، وبدأنا العمل على الأرض في مشروع الربط الكهربائي مع البلدين.

تعاون ثلاثي

من جهته أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن آلية التعاون الثلاثي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مصر والأردن والعراق، وأضاف: ناقشنا اتفاقيات التعاون الثلاثي مع الأردن والعراق وتنفيذها في المرحلة المقبلة.

وأكد شكري التضامن مع الأردن والعراق في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، موضحًا أن إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق نموذج للعمل العربي المشترك.

ضرورة للعراق

وأكد وزير الخارجية المصري أن التحديات الراهنة والمستقبلية تفرض العمل المشترك بين مصر والأردن والعراق.

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، على أن آلية التعاون مع الأردن ومصر مستمرة وتمثل ضرورة حيوية للعراق.

قمم سابقة

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 في العاصمة العراقية بغداد، في حين عقدت القمة الثانية في 25 أغسطس 2020، في عمان، وعقدت القمة الأولى في 24 مارس 2019 .

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.