انطلاق منافسات كأس الدرعية للتنس اليوم

انطلقت اليوم منافسات كأس الدرعية للتنس 2022وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية بحضور عدد من لاعبي التنس المشاركين في البطولة.

وأقيمت مباراة الدور الأول في أول أيام البطولة بين اللاعب ستان فافرينكا المصنف 150 عالمياً ضد ماتيو بيريتيني المصنف رقم 20، والفائز منهما يقابل أندري روبليف، فيما سيتقابل اللاعب دومينيك تيم المصنف 102 مع ألكسندر زفيريف الذي يحتل المرتبة 12 في المباراة الثانية، والفائز منهما يقابل دانييل ميدفيديف.

14 لاعباً عالمياً:

ويواجه كاميرون نوري المصنف 14 عالمياً اللاعب نيك كيريوس المصنف 22 في ثالث المباريات، والفائز سيقابل ستيفانوس تسيتسيباس، فيما سيتنافس في المباراة الرابعة اللاعب هوبرت هوركاتش المصنف41 مع دومينيك ستريكر المصنف 155 عالمياً، والفائز منهما سيقابل اللاعب تايلور فريتز.

سبعة آلاف متفرج :

يشار إلى أن منافسات كأس الدرعية للتنس ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك على ملعب الدرعية المكشوف بالدرعية التاريخية، والذي يستوعب 7000 متفرج.

وتتضمن البطولة التي تقام ضمن موسم الدرعية 2022 العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة وذلك في قرية الدرعية الرياضية. الاستعراضية التي تجمع عدداً من لاعبي التنس بالبطولة أمام الفائزين في دورة الألعاب السعودية.