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انفجارات عنيفة تهز كييف

2022-12-14 الساعة 8:31
انفجارات عنيفة تهز كييف
المواطن - فريق التحرير

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هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء.

انفجارات

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليجرام، بأن الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة في وقت مبكر الأربعاء. ولم يذكر المسؤول الأوكراني تفاصيل أخرى.

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة لتلبية طلب أوكرانيا تزويدها بمنظومة صواريخ باتريوت.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين، لم تسمهم، أن واشنطن باتت جاهزة، بعد طول تردد، لتلبية طلب كييف تزويد الجيش الأوكراني بطارية صواريخ باتريوت.

تسليح أوكرانيا

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية، إن الموافقة النهائية على هذا التسليح النوعي يمكن أن يتم الإعلان عنها اعتباراً من هذا الأسبوع، حالما يصادق عليها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ويرسلها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي الأسابيع الأخيرة دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي حديثة لتمكينها من التصدي للضربات الروسية المكثفة.

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