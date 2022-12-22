انفجارات قوية ومتتالية تهز مدينة مغربية

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أعلن التلفزيون المغربي، الخميس، عن وقوع انفجارات قوية في مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية جنوبي العاصمة الرباط.
وفي التفاصيل: بدأ الحادث بتسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول كميات الغاز المتسربة إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء.
ووقعت انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـالخطير ببعض المخازن المخصصة للغاز، كما شوهدت ألسنة اللهب على بُعد كيلومترات.
واستنفرت السلطات الأمنية والوقاية المدنية عناصرها للسيطرة على الحريق، وبدأت الانفجارات وتضاعف حجم النيران والمساحة التي غطتها، وفقًا لموقع هسبريس الإخباري المغربي.