انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، صباح اليوم الاثنين، أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ثلاثة قتلى

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، مقر قاعدة إنجلز الجوية، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول وقوع حادث في منشأة عسكرية، فيما أوضحت مصادر أن الانفجارات خلفت 3 قتلى على الأقل وعددًا من الجرحى.

وقال رومان بوسارجين حاكم المنطقة عبر تطبيق “إنستجرام”: لم تعلن حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة إنجلز، مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر.

انفجارات

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات. وقالت وكالة أنباء “أر بي سي “الأوكرانية، إن انفجارين وقعا. وذكر موقع “بازا” الإخباري الروسي، نقلًا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسُمع دوي انفجار.

وتعرضت القاعدة الجوية الواقعة قرب مدينة ساراتوف على بعد نحو 730 كيلومترًا جنوب شرقي موسكو في 5 ديسمبر لما وصفتها روسيا بهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على قاعدتين جويتين روسيتين ذلك اليوم.

هجمات مزدوجة

وقال محللون إن الهجمات المزدوجة وجهت ضربة كبيرة لسمعة موسكو، وأثارت تساؤلات حول سبب فشل دفاعاتها، مع تحول الاهتمام إلى استخدام الطائرات المسيرة في الحرب بين البلدين الجارين.

ولم تعلن أوكرانيا مطلقًا مسؤوليتها علنًا عن الهجمات داخل روسيا، ولكنها قالت إن مثل هذه الحوادث هي العاقبة الأخلاقية للهجوم الروسي.