Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تدفق أكثر من مليون لتر من المياه 

انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

2022-12-16 الساعة 2:58
انفجار أكبر حوض أسماك في العالم
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انفجر أكبر حوض أسماك في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترًا في بهو أحد فنادق العاصمة الألمانية برلين الفخمة، مما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها.

قد يهمّك أيضاً
Img

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

Img

3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال الربع الثالث من 2022

وبحسب سكاي نيوز، فقد تم إصابة شخصين جراء انفجار الحوض الذي يصفه موقع أكوا دوم الإلكتروني بأنه أكبر حوض أسطواني في العالم.

أسباب الانفجار غير معروفة

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب ما تزال غير معروفة بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ، وفضلًا عن الأضرار الناجمة عن تسرب المياه، أوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة.

انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل والموجود في بهو فندق راديسون بلو، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع حوالي 1500 سمكة استوائية.

وأوضح ناطق باسم فرق الإنقاذ في ألمانيا أن المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي، فيما جرى إخلاء الفندق.

حضر إلى مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو مئة عنصر إغاثة، واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض، وقد أكد ناطق باسم عناصر الإغاثة أن الانفجار ليس ناجمًا عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو انفجار للحوض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرّب من الحوض.

ونقلت صحيفة بيلد عن أحد الشهود، قوله: سمعنا صوت طقطقة، ثم قالت لي زوجتي إن شيئًا ما طار أمام النافذة، ذهبت لمعاينة ما حصل وتبيّن أنّ الحوض الذي كان سليمًا في الليلة الماضية قد انفجر.

مواصفات أكبر حوض أسماك بالعالم

وكان حوض الأسماك التابع لسلسلة سي لايف مجهّزًا بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.

وأشارت صحيفة بيلد إلى أن الانفجار ناتج عن اهتراء في أجزاء الحوض، لافتةً إلى أنّ أكوا دوم أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف الفائت بعد أعمال ترميم وتجديد كلفت 2.5 مليون يورو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم