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أغرق شوارع برلين

انفجار أكبر حوض مائي للأسماك بالعالم

2022-12-18 الساعة 12:46
انفجار أكبر حوض مائي للأسماك بالعالم
المواطن - فريق التحرير

تحطم حوض مائي ضخم يحتوي على مليون لتر من الماء في بهو فندق راديسون بلو في برلين، مما أدى إلى إغراق الفندق والشوارع المجاورة.

 

فرق الإطفاء

ويبلغ ارتفاع “أكوا دوم”، الذي يضم 1500 سمكة استوائية، 14 متراً، ووصف بأنه أكبر حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في برلين، إن الغالبية العظمى من الأسماك نفقت، خصوصاً أن الطقس البارد جعل عملية إنقاذها صعبة. وكان الحوض يضم أكثر من 100 نوع مختلف.

أضرار كبيرة

وقال مسؤول في الفرقة لوسائل إعلام ألمانية، إن بضع عشرات من الأسماك وجدت حية في أماكن تجمع المياه، ويجري نقلها إلى أحواض أخرى.

وأصيب شخصان بسبب الزجاج المتناثر، وقالت الشرطة إن أضراراً لا تصدق وقعت جراء انفجار الحوض الضخم.

إجلاء النزلاء

وأظهر مقطع فيديو صهريجاً فارغاً والمياه تتدفق إلى الردهة والحطام متناثر في كل مكان.وتم إجلاء نزلاء الفندق بعد الحادث.

وتسبب الانفجار بكومة ضخمة من الحطام خارج فندق أمام ما كان يمثل الأبواب الأمامية، والتي تتدلى الآن في الشارع، بفعل قوة الانفجار.

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