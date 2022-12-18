انفجار أكبر حوض مائي للأسماك بالعالم

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تحطم حوض مائي ضخم يحتوي على مليون لتر من الماء في بهو فندق راديسون بلو في برلين، مما أدى إلى إغراق الفندق والشوارع المجاورة.
Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN
— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022
ويبلغ ارتفاع “أكوا دوم”، الذي يضم 1500 سمكة استوائية، 14 متراً، ووصف بأنه أكبر حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم.
وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في برلين، إن الغالبية العظمى من الأسماك نفقت، خصوصاً أن الطقس البارد جعل عملية إنقاذها صعبة. وكان الحوض يضم أكثر من 100 نوع مختلف.
وقال مسؤول في الفرقة لوسائل إعلام ألمانية، إن بضع عشرات من الأسماك وجدت حية في أماكن تجمع المياه، ويجري نقلها إلى أحواض أخرى.
وأصيب شخصان بسبب الزجاج المتناثر، وقالت الشرطة إن أضراراً لا تصدق وقعت جراء انفجار الحوض الضخم.
وأظهر مقطع فيديو صهريجاً فارغاً والمياه تتدفق إلى الردهة والحطام متناثر في كل مكان.وتم إجلاء نزلاء الفندق بعد الحادث.
وتسبب الانفجار بكومة ضخمة من الحطام خارج فندق أمام ما كان يمثل الأبواب الأمامية، والتي تتدلى الآن في الشارع، بفعل قوة الانفجار.