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وقع في ميناء المدينة 

انفجار شديد بمدينة سامسون في تركيا 

2022-12-02 الساعة 1:36
انفجار شديد بمدينة سامسون في تركيا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لانفجار في ميناء مدينة سامسون التي تقع على البحر الأسود في الجزء الشمالي من تركيا، حيث ظهر عمود كبير متصاعد من الدخان.

سبب الانفجار

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن الحادث يُعتقد أنه نجم عن انفجار ناقلة نفط وتفيد المعلومات الحالية بأنه وقع بسبب الحرارة.

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انفجار شديد بمدينة سامسون في تركيا 

وقال حاكم المدينة، زلكيف دغلي، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 11:15 صباحًا، عندما انفجر خزان نفط مُخزن على ناقلة بسبب الحرارة، وتم إرسال رجال الإطفاء إلى الميناء، حيث اندلع الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران بسرعة.

وقالت صحيفة Takvim التركية إن حريقًا قد شب إثر انفجار ناقلة نفط بميناء سامسون، وتم إخماد الحريق بتدخل رجال الإطفاء.

انفجار شديد بمدينة سامسون في تركيا 

وتابعت: وقع انفجار في ناقلة النفط بمنطقة ميناء سامسون في الصباح لسبب غير معروف، ومع الانفجار، اندلع حريق في الناقلة، وتصاعد دخان أسود في السماء.

أهمية ميناء سامسون

وتقع سامسون على بعد 420 كيلومترًا شمال العاصمة أنقرة، وهي واحدة من موانئ تركيا الرئيسية والعريقة على البحر الأسود.

انفجار شديد بمدينة سامسون في تركيا 

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