انفجار مطعم في تركيا يقتل 7 أشخاص

كشفت وكالة الأناضول عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم الجمعة، جراء انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجمًا عن أسطوانة غاز.

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وأفاد والي أيدن حسن أقصوي، أن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.

وأردف: أن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش.

وقال أقصوي بسقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفًا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.