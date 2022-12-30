انفجار مطعم في تركيا يقتل 7 أشخاص

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
كشفت وكالة الأناضول عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم الجمعة، جراء انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجمًا عن أسطوانة غاز.
وأفاد والي أيدن حسن أقصوي، أن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.
وأردف: أن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش.
وقال أقصوي بسقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفًا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.