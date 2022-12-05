انفجر بركان سيميرو فرفعت المساجد أصوات التكبيرات

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وثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى لانفجار بركان جبل سيميرو بجزيرة جاوة الإندونيسية.
وأظهر الفيديو لحظة هروب السكان بشكل عاجل من المنطقة، حيث قامت السلطات الإندونيسية بإجلاء نحو 2000 فرد، بعدما تكونت سحابة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 15 كيلومترًا في السماء.
وبحسب الفيديو، رفعت المساجد أصوات التكبيرات، فيما كشفت قناة تشانل نيوز آشيا أنه لم ترد تقارير على الفور بوقوع أي ضحايا من جراء ثوران البركان، وقالت وزارة النقل الإندونيسية: إن حركة السفر الجوية لم تتأثر، إلا أنه تم إرسال إخطارات إلى مطارين إقليمين لتوخي الحذر.
وكان جبل “سيميرو”، الذي يعد أطول جبل على جزيرة “جاوة” الإندونيسية، قد شهد ثورانًا خلال العام الماضي ما تسبب آنذاك في مصرع أكثر من 50 شخصًا ونزوح آلاف آخرين.