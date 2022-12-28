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تؤثر سلبًا على الاستثمار وإعاقة الإنتاج

انقطاع الكهرباء عن جنوب إفريقيا 200 يوم خلال 2022

2022-12-28 الساعة 12:20
انقطاع الكهرباء عن جنوب إفريقيا 200 يوم خلال 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جنوب إفريقيا تجاوزت 200 يوم من انقطاعات الكهرباء في عام 2022 أمس الثلاثاء.

المرحلة الأولى

وقالت شركة إيسكوم هولندجز: إنها ستزيد من عمليات قطع الكهرباء مما يسمى بالمرحلة الأولى، حيث تقوم بخفض أحمال بقيمة 1000 ميجا وات من الشبكة، وتنتقل إلى المرحلة الثالثة من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى الساعة الخامسة صباحًا لبقية الأسبوع.

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وأضافت شركة إيسكوم هولندجز على موقع تويتر، أنها تعتزم تخفيض 2000 ميجا وات من الساعة الخامسة صباحًا حتى الرابعة مساء الأربعاء.

وقامت إيسكوم بتنفيذ عمليات قطع للكهرباء بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري بسبب التعطل المستمر لمحطات الكهرباء القديمة ضعيفة الصيانة.

وتسبب نقص الكهرباء في التأثير سلبًا على الاستثمار وإعاقة الإنتاج.

وأفادت ماجدا ويرزيكا الرئيسة التنفيذية لشركة سيجنيا المحدودة في رسالة إلكترونية للإجابة على الأسئلة أن التقلبات في إمدادات الكهرباء لها آثار عميقة على الاقتصاد، ويمكن اعتبارها أكبر خطر على النمو وبالتالي على مستقبل جنوب إفريقيا.

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