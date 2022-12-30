انقطاع بث مباراة الوحدة والعدالة يُغضب الجماهير

غضبت الجماهير المتابعة لمباراة الوحدة والعدالة في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، من انقطاع البث من قناة SSC الناقلة لأحداث المباراة.

ولا تعد المرة الأولى التي ينقطع فيها بث قناة SSC عند نقلها لأحداث مباراة، حيث سبق أن انقطع بث القناة في مباراة الفتح والطائي في ثمن نهائي كأس الملك من أجل نقل بث مباراة الاتحاد والشباب.

وانتقدت الجماهير انقطاع البث مؤكدة أنها سئمت كثرة وعود إدارة القناة بإصلاح البث ولكن الأمور لم تتحسن.

مباراة الوحدة والعدالة

وحسم التعادل السلبي، نتيجة المباراة، حيث بدأت بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي العدالة؛ حيث أهدر لاعبو العدالة فرصة إحراز الهدف الأول من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة مع بداية المباراة.

وشهدت الدقيقة الـ33 التهديد الأول من قبل لاعبي فرسان مكة؛ حيث سدد اللاعب عبدالكريم يودا كرة مرت بسلام على مرمى حارس العدالة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة والعدالة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب كريستوفر هدف التقدم لفريق العدالة بالدقيقة الـ54، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد بقرار من حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأنقذ حارس العدالة مرماه من الهدف الأول في الدقيقة الـ60 بعد تصويبة قوية من اللاعب حمد الجيزاني.

وأهدر اللاعب بالاسيوس فرصة إحراز الهدف الأول لـ العدالة في الدقيقة الـ91 بعد انفراده بحارس مرمى الوحدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد فرسان مكة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الـ14.