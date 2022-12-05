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بسبب ضغوط تكلفة المعيشة للأسر

انكماش اقتصاد بريطانيا لأدنى مستوى منذ سنتين

2022-12-05 الساعة 2:30
انكماش اقتصاد بريطانيا لأدنى مستوى منذ سنتين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أظهر مسح لشركة S&P Global، اليوم الاثنين، أن اقتصاد بريطانيا انكمش في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر؛ وذلك جراء ضغوط تكلفة المعيشة للأسر التي أدت إلى تقلص الطلب.

وبحسب وكالة رويترز، استقر مؤشر S&P Global لقطاع الخدمات عند 48.2 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2021 عندما كانت بريطانيا في حالة إغلاق جراء كوفيد-19.

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أصعب فترة لاقتصاد بريطانيا 

وأشارت البيانات إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة ربع سنوية بنسبة 0.4%، حسبما قال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، كريس ويليامسون.

وقال: هذه هي أصعب فترة يواجهها الاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية باستثناء ذروة الوباء فقط.

انكماش اقتصاد بريطانيا لأدنى مستوى منذ سنتين

الدخول في فترة ركود

ويقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني يدخل في حالة ركود، بعد أن انخفض الإنتاج بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن المرجح أن تشهد بريطانيا أكبر انخفاض في أوروبا في الناتج الاقتصادي العام المقبل.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن الشركات تعرضت لضربة شديدة في أعقاب الاضطرابات السياسية والمالية التي سببتها الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر.

انكماش اقتصاد بريطانيا لأدنى مستوى منذ سنتين

إضرابات بريطانيا 

ويُذكر أن الموظفين والنقابات العمالية ومجموعة من القطاعات الأخرى يخططون للإضراب في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الأجور وظروف العمل.

ومن أبرز العمال الذين ينوون الإضراب الممرضون والممرضات وموظفو الإسعاف.

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