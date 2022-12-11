انهيار جديد للعملة الإيرانية بسبب الاحتجاجات

تتواصل الاحتجاجات في إيران، حيث خرجت تظاهرات ليلية في الأهواز والعاصمة طهران، فيما شهدت عملة البلاد انهيارًا جديدًا.

الإعدامات

وهاجمت قوات الأمن الإيرانية محتجين في منطقة ستارخان وسط العاصمة طهران للتنديد بإعدام محسن شكاري. وذكرت تقارير أن المتظاهرين في منطقة ستارخان رددوا هتافات الموت لخامنئي، والموت للباسيج”، والموت للنظام قاتل الأطفال.

وأكد الزعيم الإصلاحي في إيران مهدي كروبي، أن إعدام محسن شكاري جاء تمهيدًا لإزهاق الأرواح، بحسب ما يرضي أصحاب السلطة.

إعدام شكاري

وانتقد كروبي مرشد نظام إيران، علي خامنئي، معتبرًا أنه يريد تحذير كل من يتحدى استبداده الفردي بوسائل القمع وهو غير مدرك أن نظرية النصر بالرعب لم تعد فعالة، وأوضح أن خامنئي لا يبالي بواقع الاحتجاج وإنما يركز فقط على إنهائها والقضاء عليها، وينسب بشكل متعمد كل تظاهرة إلى الأعداء ليعطي شرعية للقمع.

وأثناء زيارة ممثل قم في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري لجامعة قم، سألته طالبة عن سبب إعدام محسن شكاري بتهمة إغلاق الشارع، وإن كانت عقوبة إغلاق الشارع هي الإعدام. وعندما ابتسم ذو النوري، وبخته الطالبة بالقول: ألا تخجلون؟ تعدمون أبناء الناس ثم تبتسمون؟

انهيار العملة

وفي سياق متصل، تراجع الريال الإيراني المتعثر إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة، التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.