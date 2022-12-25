انهيار جليدي يطمر 10 أشخاص في النمسا

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طُمر 10 من ممارسي الرياضات الشتوية في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.
وأفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنه تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين”، من دون مزيد من التفاصيل.
وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.
وحدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج. ولم ترد أي معلومات عن هوية المتضررين.
وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.
وفي السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية بنحو عشرين وفاة سنويًّا في المعدل في النمسا.