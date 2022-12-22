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في ثمن نهائي كأس الملك

باتنا يمنح الفتح التقدم بالشوط الأول

2022-12-22 الساعة 6:57
باتنا يمنح الفتح التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الطائي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الطائي

وبدأت مباراة الفتح ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، أملًا في هز الشباك وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

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ونجح النموذجي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12 عن طريق المغربي مراد باتنا بعد عرضية رائعة من فراس البريكان من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

الفتح ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

محاولات مستمرة

واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، قبل أن ينجح المدافع الإسباني فيليز في تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

الفتح والطائي في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وضغط الفريقان في الدقائق المتبقية، وظهر الدفاع بشكل مميز، كما أهدر اللاعبون أكثر من فرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ثمن نهائي كأس الملك بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الطائي بهدف دون رد.

الفتح والطائي
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

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