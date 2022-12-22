باتنا يمنح الفتح التقدم بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الطائي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفتح ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، أملًا في هز الشباك وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.
ونجح النموذجي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12 عن طريق المغربي مراد باتنا بعد عرضية رائعة من فراس البريكان من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.
واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، قبل أن ينجح المدافع الإسباني فيليز في تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وضغط الفريقان في الدقائق المتبقية، وظهر الدفاع بشكل مميز، كما أهدر اللاعبون أكثر من فرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ثمن نهائي كأس الملك بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الطائي بهدف دون رد.