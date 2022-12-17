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عامل جيني سبب الأزمة

باحثة سعودية تكشف لغز خطورة الإصابة بأمراض الكبد بسبب كورونا

2022-12-17 الساعة 7:38
باحثة سعودية تكشف لغز خطورة الإصابة بأمراض الكبد بسبب كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الدكتورة جواهر الحارثي الأكاديمية والباحثة في التقنية الحيوية بجامعة الطائف، أنها تمكنت من الوصول لسر العلاقة بين فيروس كورونا “كوفيد-19” والكبد الدهني، حيث تعد دراستها الأولى من نوعها.

فهم اللغز

وأوضحت الحارثي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الدراسة التي تمت في واحدة من أكبر المجلات العلمية في العالم، كشفت فهم السبب في جعل فيروس كورونا تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد.

وأشارت إلى أن مريض الكبد يكون أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس والتي تتمثل في شدة المرض وزيادة الحاجة إلى الأكسجين، وطول فترات التعافي وأحيانًا قد تصل الحالة إلى الوفاة.

عامل جيني

وأوضحت أن سبب تلك العلاقة الغامضة هو عامل جيني، حيث تم تحديده والذي يؤدي انخفاضه إلى اختلال شديد وكبير في وظائف الجسم الطبيعية.

ولفتت إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر الأول على مستوى العالم، حيث تمكنا بفضل الله اكتشاف سبب هذا اللغز بينهما.

يذكر أن الدكتورة جواهر عاضة عباس الحارثي، المبتعثة من جامعة الطائف إلى جامعة سيدني بأستراليا، قد وثقت اكتشافها البحثي الجديد، من خلال نشره في المجلة العلمية الشهيرة (Nature Communications) التابعة لمجموعة (Nature) العريقة، مؤكدة أنه سيحدث ثورة كبيرة في علاج المرضين، وتحقيق نصر طبي جديد.

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