باحثة سعودية تكشف لغز خطورة الإصابة بأمراض الكبد بسبب كورونا

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أكدت الدكتورة جواهر الحارثي الأكاديمية والباحثة في التقنية الحيوية بجامعة الطائف، أنها تمكنت من الوصول لسر العلاقة بين فيروس كورونا “كوفيد-19” والكبد الدهني، حيث تعد دراستها الأولى من نوعها.
فيديو | باحثة سعودية تؤكد بأن فيروس #كورونا يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5K5NEYD72yقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022
وأوضحت الحارثي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الدراسة التي تمت في واحدة من أكبر المجلات العلمية في العالم، كشفت فهم السبب في جعل فيروس كورونا تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد.
وأشارت إلى أن مريض الكبد يكون أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس والتي تتمثل في شدة المرض وزيادة الحاجة إلى الأكسجين، وطول فترات التعافي وأحيانًا قد تصل الحالة إلى الوفاة.
وأوضحت أن سبب تلك العلاقة الغامضة هو عامل جيني، حيث تم تحديده والذي يؤدي انخفاضه إلى اختلال شديد وكبير في وظائف الجسم الطبيعية.
ولفتت إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر الأول على مستوى العالم، حيث تمكنا بفضل الله اكتشاف سبب هذا اللغز بينهما.
يذكر أن الدكتورة جواهر عاضة عباس الحارثي، المبتعثة من جامعة الطائف إلى جامعة سيدني بأستراليا، قد وثقت اكتشافها البحثي الجديد، من خلال نشره في المجلة العلمية الشهيرة (Nature Communications) التابعة لمجموعة (Nature) العريقة، مؤكدة أنه سيحدث ثورة كبيرة في علاج المرضين، وتحقيق نصر طبي جديد.