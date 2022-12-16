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باخرتان سياحيتان يسحقان قاربًا بينهما بنهر النيل

2022-12-16 الساعة 11:58
باخرتان سياحيتان يسحقان قاربًا بينهما بنهر النيل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول سائقي باخرتين سياحيتين في سباق فيما بينهما أثناء سيرهما في النيل بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.

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التفاصيل

وأبان الفيديو أن الباخرتين احتجزا بينهما مركب صيد صغيرًا، وبعد أن اصطدما ببعض دهسا المركب الصغير الذي كان يحمل شخصين والذين نجيا بتعلقهما بإحدى الباخرتين والقفز من المركب.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام طاقم قيادة باخرة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بالأقصر.

وأفادت الأجهزة الأمنية، أن الفحص الأمني لأجهزة الأمن كشف أن الواقعة كانت أول أمس، حينما قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من هاويس إسنا بمحافظة الأقصر معرضًا حياة مستقلي العائمتين للخطر؛ مما نتج عنه غرق أحد مراكب الصيد التي تصادف مرورها، ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتين المشار إليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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