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رونالدينيو ومبابي توجا بكأس العالم بعد الانضمام للفريق الباريسي

باريس سان جيرمان فأل خير لـ ميسي قبل النهائي

2022-12-17 الساعة 10:38
باريس سان جيرمان فأل خير لـ ميسي قبل النهائي
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس من العام الماضي، قد يكون فأل خير له ويقربه من التتويج بكأس العالم مع منتخب التانجو.

النجم البرازيلي رونالدينيو كان انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2001، ثم بعدها بعام تُوج بمونديال 2002 مع منتخب السامبا، والأمر ذاته حدث لـ النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم للبي إس جي في عام 2017 ثم بعدها تُوج بمونديال 2018 مع المنتخب الفرنسي.

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رونالدينيو بقميص باريس سان جيرمان في 2001
رونالدينيو بقميص باريس سان جيرمان في 2001

المونديال الأخير لـ ميسي

ويسعى ميسي إلى أن يكون ثالث لاعب ينضم للبي إس جي ثم بعدها بسنة يُتوج بلقب كأس العالم مع بلاده، خاصة أن مونديال قطر هو المونديال الأخير للبرغوث الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا.

ويملك المنتخب الفرنسي قيمة تسويقية تُقدر بـ مليار و 3 ملايين يورو، كما يُعد كيليان مبابي هو الأعلى بين لاعبي المنتخب الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو.

أما القيمة التسويقية لـ منتخب الأرجنتين فهي 645 مليون يورو، ويُعد لاوتارو مارتينيز أعلى لاعبي منتخب التانجو من ناحية القيمة التسويقية بقيمة 75 مليون يورو، أما النجم ليونيل ميسي فقيمته التسويقية هي 50 مليون يورو.

مبابي بقميص باريس سان جيرمان في 2017
مبابي بقميص باريس سان جيرمان في 2017

تاريخ المواجهات

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في 12 مناسبة من قبل في كأس العالم، حيث فاز منتخب الأرجنتين في 6 مباريات، وفاز منتخب فرنسا مرتين بينما كان التعادل حاضرًا بين المنتخبين في 4 مباريات.

وكانت آخر مواجهة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا أُقيمت في ثمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وفاز المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

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