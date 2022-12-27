باكستاني بحوزته 3.5 كجم من الشبو في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته 3.5 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

إحالة للنيابة العامة

وحسب بيان المديرية العامة لمكافحة المخدرات، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.