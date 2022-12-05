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في برنامج تليفزيوني مباشر تبث حلقاته يومياً

بالفيديو.. رهف القحطاني مذيعة في الصياهد

2022-12-05 الساعة 10:48
بالفيديو.. رهف القحطاني مذيعة في الصياهد
المواطن - الرياض

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فاجأت مشهورة سناب شات “رهف القحطاني”، متابعيها وظهرت مذيعة في نادي الإبل في الصياهد.

وقالت رهف القحطاني، في مقطع فيديو من الصياهد :” هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول. ”

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مذيعة رسمية

يذكر أن رهف القحطاني ستكون مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني”في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

البرنامج يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًا من مقر المهرجان في الصياهد.

تعليقات المغردين

وعلق مغردون على مقطع رهف القحطاني، وعلقت سلمى بقولها “مناسبة جدا تأخذ هذا الدور بالمجتمع أفضل من يتكلم باللهجة وتأخذ وتعطي مع الضيوف بكل أريحية ويفهمو لبعض ، ربي يوفقها “.

وغردت العنود بقولها “مدري ليه الناس زعلانه بنت البلد اولى من بعض الدخيلات، والشخص اللي اختارها ذكي جداً اشوف ثقافتها متناسبه جداً مع طبيعة البرنامج ومواضيعه، الله يوفقها”.

 

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