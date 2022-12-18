بالهواتف الذكية.. ناخبو عُمان يبدؤون التصويت بالمجالس البلدية

بدأ الناخبون العُمانيون في الخارج، اليوم الأحد، التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق “انتخب”، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

18 ديسمبر

وقد خصّصت وزارة الداخلية اليوم الـ 18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.

عدد المترشحين

ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحًا بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخبًا، بينهم 347965 ناخبة.

وكانت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان أعلنت الأربعاء الماضي، القوائم النهائية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، مشيرة إلى أن عدد الناخبين بلغ (731767) ناخبًا، بينهم (347965) ناخبة.