بالهواتف الذكية.. ناخبو عُمان يبدؤون التصويت بالمجالس البلدية

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
بدأ الناخبون العُمانيون في الخارج، اليوم الأحد، التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق “انتخب”، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
وقد خصّصت وزارة الداخلية اليوم الـ 18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.
ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحًا بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخبًا، بينهم 347965 ناخبة.
وكانت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان أعلنت الأربعاء الماضي، القوائم النهائية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، مشيرة إلى أن عدد الناخبين بلغ (731767) ناخبًا، بينهم (347965) ناخبة.