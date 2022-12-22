بايدن: بوتين لا ينوي وقف الحرب بأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب التي وصفها بأنها وحشية، ضد أوكرانيا.

عمل مروع

ووصف بايدن ما يفعله بوتين بالمروع، إذ يستهدف دور الأيتام والمدارس في أوكرانيا.

وأردف بايدن مخاطبًا زيلينسكي: إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية.