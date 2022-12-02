بايدن: مستعد للتحدث مع بوتين لإنهاء الحرب

أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه على استعداد للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أظهر اهتمامًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

استعداد بايدن

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا خطط فورية لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه “مستعد للتحدث معه إذا أظهر اهتمامًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبالتشاور فقط مع حلفاء الناتو، وفقًا لرويترز.

وأضاف بايدن: أنا مستعد للتحدث مع السيد بوتين، إذا كان هناك في الواقع مصلحة في أن يقرر أنه يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب، لكنه لم يفعل ذلك بعد.