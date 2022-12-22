بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون مستعدًّا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال أبدت روسيا استعدادًا جادًّا للتفاوض.

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جاء ذلك، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي لمنسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي.

وأفاد كيربي: سمعت الرئيس نفسه يقول في اجتماع مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إنه إذا أظهر بوتين استعدادًا جادًّا، فسيكون بالتأكيد مستعدًّا للقائه.

وأكد في الوقت نفسه، أن رئيس الإدارة الأمريكية لن يكون مستعدًّا للتفاوض مع نظيره الروسي إلا إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي من الجانب الروسي، وكذلك بعد إجراء المشاورات مع أوكرانيا والتزامها بالمحافظة عليها.