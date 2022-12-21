بايدن يرفض منح أوكرانيا صواريخ تستهدف قلب موسكو

أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض منح أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى قادرة على استهداف الداخل الروسي، ضمن المساعدات العسكرية التي سيمنحها للرئيس الأوكراني خلال زيارته الأولى منذ إعلان الحرب.

سبب الرفض

وأشارت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إلى أن إدارة بايدن ترفض منح أوكرانيا صواريخ تستهدف مواقع داخل روسيا، بسبب التكلفة والخوف من الرد الروسي.

ويريد زيلينسكي من واشنطن صواريخ ATACMS وطائرات ريبر وغرين إيجل المسيرة، فيما سيطالب أيضًا بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى وطائرات هجومية مسيرة.

مساعدات عسكرية

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن بايدن سيؤكد لزيلينسكي دعم واشنطن لأوكرانيا مهما طال أمد الحرب. كما سيعلن بايدن أثناء زيارة زيلينسكي عن مساعدات بـ 2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي ستشمل لأول مرة بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت ومجموعة ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، التي تحول القنابل غير الموجهة للطائرات المقاتلة إلى ذخائر دقيقة التوجيه. وشملت الحزمة أيضًا ما قيمته 850 مليون دولار من المدفعية والذخائر الأخرى من المخزونات الأمريكية الحالية.

بينما تعهدت إدارة بايدن بمواصلة دعم كييف في جهودها لمحاربة القوات الروسية داخل أوكرانيا، قاوم المسؤولون الأمريكيون فكرة توفير أي موارد من شأنها أن تسمح للأوكرانيين بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على مواقع روسية داخل روسيا، بينما يقول الأوكرانيون إن الأسلحة ضرورية للسماح لهم لاستعادة الأراضي المفقودة وإجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي.

تكاليف باهظة

خلال الاجتماع مع بايدن وفريقه للأمن القومي، من المتوقع أن يقدم الوفد الأوكراني جولة أخرى من المناشدات لمنحهم أنظمة الصواريخ التكتيكية طويلة المدى، أو ATACMS ،وطائرات غراي إيجل وريبر بدون طيار.

ورفض البيت الأبيض، رفضًا قاطعًا إرسال أجهزة ATACMS، كما يقول المسؤولون الأمريكيون إن تكاليف القيام بذلك باهظة، لأنه قد يؤدي إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف إلى المخاطرة باستفزاز بوتين باستخدام أسلحة يحتمل أن تكون أكثر فتكًا داخل أوكرانيا.

قلق أوكراني

أثار هذا التردد الأمريكي قلق المسؤولين الأوكرانيين، وأجبر كبار القادة العسكريين داخل البلاد على طلب المساعدة من الآخرين، بما في ذلك دول خارج التحالف الغربي.

ويخشى الأوكرانيون من أنهم لن يتمكنوا من التقدم في ساحة المعركة هذا الشتاء ويفقدون الزخم الذي اكتسبوه في خيرسون. فيما تريد أوكرانيا بشدة أيضًا تحقيق تقدم في الجزء الشرقي من البلاد قبل أن تفقد الكثير من الزخم ويقول المسؤولون في كييف إن الأسلحة الأمريكية ليست كافية لذلك.

لحظة حرجة

ويتفق مسؤولو إدارة بايدن على أن أوكرانيا تمر بلحظة حرجة، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إن الوضع على الأرض من المرجح أن يزداد سوءًا هذا الشتاء، مع إطلاق روسيا المزيد من الصواريخ على البنية التحتية العسكرية والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، مما دفع المزيد من المدنيين إلى الفرار إلى مناطق أخرى في أوكرانيا وإلى الدول المجاورة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، وفقًا لبوليتيكو، إن تسليط الضوء على دعم الإدارة الأمريكية لأوكرانيا في هذه المرحلة من الحرب أمر بالغ الأهمية لمواصلة كسب التأييد من الحلفاء الغربيين في أوروبا، الذين تراجعوا قليلًا بسبب أزمة الطاقة والمخاوف من الركود.