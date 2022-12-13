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خلال حدث خيري في فيرجينيا

بايدن يركب دراجة أطفال ويكسر مقودها

2022-12-13 الساعة 5:15
بايدن يركب دراجة أطفال ويكسر مقودها
المواطن - فريق التحرير

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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلًا، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يتجه نحو دراجة صغيرة لحجم طفل في حدث خيري لبرنامج “Toys for Tots” بشمال فيرجينيا.

قيادة دراجة هوائية

وحسب ما وثقه الفيديو، أظهر بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، طفله الداخلي بينما كان يساعد في فرز الهدايا المتبرع بها، حيث اتجه إلى دراجة أطفال هوائية وظهر متحمسًا وفرحًا عند محاولة ركوبها.

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ولم يتوقف بايدن عند هذا الأمر، بل تجاوز ذلك ليقوم بكسر مقود الدراجة، الأمر الذي دفع أحد الأطفال المتواجدين على إصلاح المقود.

محب للدراجات

ويعتبر بايدن من محبي ركوب الدراجات الهوائية ومن المتعطشين لهذه الممارسة، وظهر في عدة مناسبات يقود دراجة هوائية.
وكان آخر ظهور له منذ 6 أشهر، حيث كان يقود دراجة للبالغين، لكنه سقط منها وأصاب نفسه، حسب موقع “ديلي ميل” البريطاني.

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