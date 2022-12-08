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بسبب خوارزمياتها وتوصياتها  

بايدن يطالب بمعاقبة قوقل بسبب استغلال المستخدمين لمحتواها 

2022-12-08 الساعة 6:44
بايدن يطالب بمعاقبة قوقل بسبب استغلال المستخدمين لمحتواها 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل قوقل، قد تتحمل في بعض الحالات مسؤولية استخدام المستخدمين لمحتواها.

وبحسب وكالة رويترز، قدم محامو وزارة العدل الأمريكية، أمام المحكمة العليا، حجتهم في الدعوى القضائية رفيعة المستوى التي رفعتها عائلة نوهيمي غونزاليس، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 23 عامًا قُتلت في عام 2015 عندما فتح إرهابيون النار على حانة صغيرة في باريس كانت تأكل فيها.

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قوقل قد تتحمل مسؤولية استغلال المستخدمين لمحتواها 

قضية نوهيمي غونزاليس

جادلت العائلة بأن قوقل كانت مسؤولة جزئيًا عن وفاة غونزاليس؛ لأن يوتيوب، المملوك لشركة التكنولوجيا العملاقة، أوصى بشكل أساسي بمقاطع فيديو للحانة للمستخدمين المتطرفين من خلال خوارزمياته.

وصلت القضية إلى المحكمة العليا، بعد أن انحازت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة ومقرها سان فرانسيسكو إلى قوقل، قائلة إنها محمية من مثل هذه الدعاوى بسبب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.

قوقل قد تتحمل مسؤولية استغلال المستخدمين لمحتواها 

قانون المادة 230

تنص المادة 230 على أنه لا يمكن معاملة شركات وسائل التواصل الاجتماعي كناشر أو متحدث لأي معلومات يقدمها مستخدمون آخرون.

وتعرض القانون لانتقادات حادة، حيث يقول الديمقراطيون إن هذه المادة تسمح لشركات التواصل الاجتماعي بنشر خطابات الكراهية والمعلومات المضللة دون حساب أو عقاب.

وقال محامو وزارة العدل إن الخوارزميات التي يستخدمها يوتيوب وغيرها من المنصات يجب أن تخضع لنوع مختلف من التدقيق، وطالبوا المحكمة العليا بإعادة القضية إلى الدائرة التاسعة لمزيد من المراجعة.

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