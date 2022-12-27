Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وفاة العشرات

بايدن يعلن الطوارئ في مواجهة عاصفة القرن

2022-12-27 الساعة 10:20
بايدن يعلن الطوارئ في مواجهة عاصفة القرن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك جراء العاصفة الثلجية، بحسب البيت الأبيض.

جاء ذلك على خلفية وفاة العشرات وتقطع السبل بأشخاص أكثر، بسبب عواصف الشتوية القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً
Img

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

Img

رد فعل إنساني للسيسي مع سيدة مسنة استوقفت موكبه

حصيلة القتلى

وبحسب مكتب الفحص الطبي بالقطاع الصحي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى في بافالو بولاية نيويورك إلى 13 شخصًا.

وقال مارك بولونكارز، مفوض مقاطعة إيري، إنه تم ترك العديد من السيارات التي حاصرتها الثلوج وعلقت شاحنات وعربات مقطورة على الطرق بالبلدة الواقعة غربي ولاية نيويورك.

حظر القيادة

وأضاف بولونكارز: حظر قيادة السيارات لا يزال ساريًا في ظل ارتفاع معدل الثلوج إلى متر، مع استمرار البرودة والرياح القارسة التي تهب بقوة الإعصار، موضحًا أن مدينة بافالو يتعذر الوصول إليها.

ولقي ما يزيد على 50 شخصًا مصرعهم جراء العواصف وكانت درجات الحرارة في العديد من المناطق في نطاق سالب مكون من رقمين.

عاصفة القرن

وتسببت العاصفة الشتوية في القطب الشمالي “إليوت” في تساقط الثلوج بكثافة ورياح بقوة الإعصار في الغرب الأوسط ، حيث تم تحذير مستخدمي الطرق من تراكم الجليد.

وبدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من احتفالات عيد الميلاد، خاصة بمناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج.

وأدّى الطقس كذلك إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية خلال الأيام الأخيرة، بينها نحو 3800 رحلة، الاثنين فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم