بايدن يعلن الطوارئ في مواجهة عاصفة القرن

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك جراء العاصفة الثلجية، بحسب البيت الأبيض.
جاء ذلك على خلفية وفاة العشرات وتقطع السبل بأشخاص أكثر، بسبب عواصف الشتوية القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب مكتب الفحص الطبي بالقطاع الصحي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى في بافالو بولاية نيويورك إلى 13 شخصًا.
وقال مارك بولونكارز، مفوض مقاطعة إيري، إنه تم ترك العديد من السيارات التي حاصرتها الثلوج وعلقت شاحنات وعربات مقطورة على الطرق بالبلدة الواقعة غربي ولاية نيويورك.
وأضاف بولونكارز: حظر قيادة السيارات لا يزال ساريًا في ظل ارتفاع معدل الثلوج إلى متر، مع استمرار البرودة والرياح القارسة التي تهب بقوة الإعصار، موضحًا أن مدينة بافالو يتعذر الوصول إليها.
ولقي ما يزيد على 50 شخصًا مصرعهم جراء العواصف وكانت درجات الحرارة في العديد من المناطق في نطاق سالب مكون من رقمين.
وتسببت العاصفة الشتوية في القطب الشمالي “إليوت” في تساقط الثلوج بكثافة ورياح بقوة الإعصار في الغرب الأوسط ، حيث تم تحذير مستخدمي الطرق من تراكم الجليد.
وبدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من احتفالات عيد الميلاد، خاصة بمناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج.
وأدّى الطقس كذلك إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية خلال الأيام الأخيرة، بينها نحو 3800 رحلة، الاثنين فقط.