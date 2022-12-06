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بايدن يقرر موعد إعلان الترشح لولاية ثانية

2022-12-06 الساعة 12:31
بايدن يقرر موعد إعلان الترشح لولاية ثانية
المواطن - متابعة

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يتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره بشأن الترشح لولاية ثانية في 2024 بعد فترة قصيرة من بدء العام الجديد، وفقًا لما ذكره كبير موظفيه رون كلاين.

موسم العطلات

وقال كلاين، في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال، إن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته بشأن أمر ترشحه.

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ويعد بايدن في سن الثمانين، الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته.

ونقلت فرانس برس عن كلاين قوله، إنه يعتقد أنه ينوي الترشح. وأضاف: أسمع من العديد من الديمقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره النهائي هو الترشح.

المرشح الوحيد

وحاليًا، يعد دونالد ترامب المرشح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024.

وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشح مجددًا، بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحًا، قائلًا إنه يحترم المصير إلى حد كبير، في التاسع من نوفمبر، بعدما حقق الديمقراطيون نتائج جيدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية.

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