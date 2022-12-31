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يرد بمُزحة بشأن ترشحه مجددًا

بايدن: 2023 سيكون عامًا جيدًا

2022-12-31 الساعة 12:50
بايدن: 2023 سيكون عامًا جيدًا
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مازحًا إنه لا يعلم باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد عام 2024.

عطلة العيد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن للصحفيين في جزيرة سانتا كروز إحدى جزر العذراء الأمريكية في الكاريبي، حيث يقضي إجازة وسيحتفل بالعام الجديد مع عائلته.

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وسأله صحفيون عما إذا كان ناقش مع أقاربه خلال العطلة إمكانية ترشحه لمنصب الرئاسة، فرد بايدن مازحًا، حسبما نقلت عنه رابطة مراسلي البيت الأبيض: هل هناك انتخابات مقبلة قريبًا؟ لم أكن أعرف ذلك. وأضاف: سيكون عام 2023 عامًا جيدًا.

القرار النهائي

في أوائل ديسمبر، قال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين إن بايدن سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ترشحه لولاية ثانية بعد عطلة رأس السنة.

من جانبها، أوضحت الناطقة باسم للبيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس ينوي المشاركة في الانتخابات، وسيناقش هذا الأمر مع أسرته، وعلى الأرجح سيتخذ قرارًا مطلع العام المقبل.

إجازات بايدن

بينما رصدت الكاميرات بايدن (80 عامًا) وهو يلعب جولف في جزيرة سانتا كروز، تلفت وسائل إعلام إلى أنه أكثر الرؤساء الأمريكيين حبًا للاستراحة، إذ بلغ إجمالي أيام إجازاته 280 يومًا خلال أقل من عامين من ولايته.

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