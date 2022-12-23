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إيقاف السائق نهائيًا عن العمل

بث مباشر لعملية نصب على سائح بريطاني بالمغرب

2022-12-23 الساعة 7:58
بث مباشر لعملية نصب على سائح بريطاني بالمغرب
المواطن - فريق التحرير

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أثار فيديو جدلاً واسعاً في المغرب، بعدما وثق عملية نصب واحتيال، قام بها سائق سيارة أجرة مغربي على سائح أجنبي مقابل نقله من المطار إلى أحد المعالم السياحية المعروفة بوسط مدينة مراكش، فيما تحركت السلطات المحلية بالمدينة.

إيقاف السائق

وأوقفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة مراكش، أمس الخميس، سائق سيارة الأجرة نهائيًا عن العمل، بسبب الحادثة، وفق ما نقله موقع هسبريس المغربي.

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وقالت سلطات المدينة إنها بمجرد اطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله من قبل السائح البريطاني، بخصوص الابتزاز الذي تعرض له، أطلقت تحرياتها بخصوص صاحب الرخصة، وبعد تمكنها من معرفة هوية السائق دعت إلى اجتماع للبت في الملف، انتهى بتوقيف المعني نهائيًا.

صانع محتوى

وكان السائق قد طلب من صانع المحتوى البريطاني، سيمون ويلسون، الذي حل بالمغرب قادمًا من قطر بعد حضوره منافسات كأس العالم 350 درهما (35 دولارًا)، علمًا بأن السلطات المختصة تحدد تعريفة النقل من المطار إلى وسط المدينة بـ 70 درهمًا، ما أثار ضجة في الشارع المغربي.

ووثق الشاب البريطاني الشهير والذي يتابع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 8 ملايين، الحادثة في فيديو انتشر وشاهده حوالي مليوني شخص عبر حسابه عبر تطبيق تيك توك الشهير.

تفاصيل عملية الاحتيال

وكان السائح البريطاني اتفق مع السائق على نقله مقابل مبلغ 350 درهمًا، وهو سعر يعتبر عاليًا، وقد أعطاه عند الوصول 400 درهم إلا أن السائق امتنع عن رد المتبقي، قبل أن يصر البريطاني على استرجاعه.

ونشر ويلسون مقطع الفيديو الذي شهد انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان احتيال ومراوغة سائق تاكسي مغربي، ظنًا منه أن الاحتيال الذي قام به سائق سيارة الأجرة يقتصر على امتناعه عن إرجاع 50 درهمًا فقط، في حين أن عملية النصب التي لفتت رواد مواقع التواصل تخص أساسًا تسعيرة 350 درهمًا.

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